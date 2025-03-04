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神達報喜 2024年獲利增12倍

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
神達總經理何繼武。聯合報系資料照
神達總經理何繼武。聯合報系資料照

神達（3706）2024年在伺服器業務大幅成長下，帶動營收、營業利益、營益率皆衝上歷史新高，全年稅後純益39.59億元，年增逾12倍，為歷史第三高，每股純益3.28元。

此外，神達董事會決議股利政策，每股配發現金股利1元，及盈餘轉增資配股1元，合計2元。

神達昨（4）日公布2024年財報，全年營收613.6億元、年增72.7%，為新高紀錄，毛利率12%、年減約0.6個百分點，營益率2.91%，年增2.72個百分點，為歷史新高，營業利益17.84億元、年增25倍以上亦登頂。

神達去年全年稅後純益39.59億元，為歷史第三高，僅次於2022及2021年，這兩年獲利衝高，主要是因神達對美國持有股票做金融認列上改變所致，但無實際獲利進帳。因此2024年實為神達獲利新高的一年。

神達去年第4季營收234.48億元，季增54.77%、年增198.62%，為單季新高；毛利率10.65%，季減1.67個百分點、年減5.55個百分點；營益率3.09%，季減0.63個百分點、年增1.84個百分點；單季稅後純益10.14億元，季減11.44%、年增241.41%，單季每股純益0.84元。

神達董事會決議過股利政策，每股配發現金股利1元，以及盈餘轉增資配股1元。神達將於5月23日舉行股東會。神達昨天公告董事會決議盈餘轉增資發行新股一案，發行總金額約為12.07億元，計1億2,065萬5,679股，神達表示，主要是為充實營運資金。

展望後市，神達對今年上半年營運審慎樂觀。法人指出，神達旗下神雲科技大客戶甲骨文從去年下半年起持續拉貨，且動能延續至今年上半年，加上神達數位北美市場POS機專案自上季延續至本季，預估神達2月、3月業績呈現月成長，本季營收將優於去年同期，寫下歷年同期新高紀錄。

因應甲骨文及其他北美雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨，神達去年持續擴充美國伺服器產能，因此美國啟動關稅戰對神達影響不大。

營收 神達

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