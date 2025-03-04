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新漢、友嘉合攻AI商機

經濟日報／ 記者吳凱中宋健生／台北、台中報導
友嘉集團董事長黃威翌（左）與新漢集團董事長林茂昌（右）共同發表綠色工具機AIoT智能解決方案。 新漢／提供
友嘉集團董事長黃威翌（左）與新漢集團董事長林茂昌（右）共同發表綠色工具機AIoT智能解決方案。 新漢／提供

工業電腦廠新漢（8234）攜手工具機大廠友嘉集團搶攻AI市場，昨（4）日在工具機展共同發表「綠色工具機 AIoT智能解決方案」，聚焦車用、航太、軌道運輸及能源四大領域需求。

法人看好，新漢不僅可藉此打入友嘉集團既有客戶，且在新漢AI方案加持下，雙方有望拓展新客戶、新應用，為新漢業績再添動能。

友嘉集團目前客戶涵蓋台灣、中國大陸、歐美及印度市場，且對AI需求龐大，新漢與友嘉AI合作方案，將先鎖定車用、航太、軌道運輸及能源四大領域需求。

新漢表示，數位孿生的概念雖已發展多年，近期隨著AI技術的突破再度成為焦點。簡單來說，數位孿生就是在數位世界中建立虛擬工廠，透過數據模擬真實環境，以預測並優化生產流程。

以新漢為客戶打造的智慧工廠數位孿生系統為例，透過產線上的感測器收集數據，並結合AI演算法，系統可即時模擬機台運行、預測工時、計算接單成本，並進一步執行預測性調整，減少機台能耗，實現ESG綠色減碳目標。

新漢與友嘉有多次合作，本次於工具機展上共同發表最新工廠管理「綠色工具機AIoT智能解決方案」，當中包括即時戰情室、以及首次發表的智慧工廠AI智能代理，透過整合數據以及AI輔助。

新漢集團董事長林茂昌表示，在全球產業邁向智慧化與淨零碳排的趨勢下，AI與數據已成為製造業轉型的關鍵驅動力，新漢與友嘉攜手，透過AIoT與數位孿生技術，將打造更智能、高效、節能的解決方案。

友嘉集團工具機事業群董事長黃威翌指出，面對全球製造業淨零碳排的挑戰，友嘉與新漢結合雙方在工具機、工業自動化與AIoT領域的技術優勢，透過數位孿生、邊緣運算、AI預測性維護等關鍵技術，打造高效節能的智慧工廠解決方案。

2025年台北國際工具機上展盛大登場，友嘉集團以「AI智能引領，永續未來」為主題，展示其在機械領域的技術實力，並透過與新漢集團的合作，進一步推動產業升級。                    

此次展會展出包括智慧工具機、高端機台，以及綠色永續解決方案，並首次亮相與新漢集團合作的「綠色工具機AIoT智能解決方案」，展示友嘉集團如何運用先進技術實現高效生產與永續發展。

AI 工具機 新漢

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