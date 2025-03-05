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信邦2月合併營收持平1月 產能躍進

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

信邦（3023）昨（4）日公布2月合併營收為27.60億元，為同期次高，月增0.03%，年增10.25%；前二月合併營收55.19億元，年增5.88%。法人預估，信邦本季出貨量將優於去年第4季。

信邦指出，2月合併營收與1月持平，主因農曆新年假期後，中國大陸工廠作業人員才陸續返廠，影響產能所致。

就前二月營運與去年同期相較，信邦表示，醫療及健康照護產業成長7.67%、汽車產業成長1.35%、綠能及節能產業減少16.69%、工業應用產業成長11.74%、通訊及電子周邊產業成長43.74%。

信邦全球布局，目前產能分布為：台灣占10%到15％、歐洲與美國5%、其餘80%到85%為中國大陸。

信邦董事長王紹新之前表示，半導體、綠能、AI機器人與電動車，將是推動2025年業績持續成長的四大動能，為迎接半導體大型機櫃大單，將斥資20億元到30億元設立苗栗銅科廠，隨產能開出，業績將大幅成長。

信邦

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