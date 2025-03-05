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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

明基材2月合併營收月增14% 同期最旺

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠明基材（8215）昨（4）日公布2月合併營收15.6億元，為歷年最旺的2月，月增14.5%，年增10.4%，主要受惠機能膜及醫療相關應用成長；前二月合併營收29.22億元，年減1.98%。

明基材表示，去年過年落在2月，今年在元月，因此，今年2月營收優於去年同期及前一個月。

明基材對本季偏光片價格仍保守看待，不過，明基材董事長陳建志認為，邊緣AI以及換機潮需求，對顯示器將有正面助益，加上醫療產品持續增長，對全球醫材公司陸續導入明基材產品，過去幾年對於高值化產品投資，有望在今年奏效，2025年營運仍審慎樂觀看待。

陳建志表示，川普上任帶來全球政經環境不確定性，以及關稅戰引發終端消費市場需求下降，都讓外擔憂影響今年景氣動向，不過，近年明基材積極提高醫療產品營收占比，去年醫療事業營收年增兩成，占比達三成，看好今年醫療需求仍持續成長。

另一方面，明基材近年持續增加高毛利產品的資本支出，OLED應用於戶外及車用顯示器尺寸持續增加，過去幾年的投資有望在今年顯現。

法人關注川普關稅議題對明基材的影響，陳建志坦言，雖然機能膜等產品有出口美國，但主要提供的是零組件及材料，不涉及產品，影響不大，只是擔心關稅議題影響終端消費市場需求。

明基材昨天股價收平盤28.7元，外資反手買超。

明基材 營收 關稅

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