南亞科2月合併營收月增5% 近五月高點

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（4）日公告2月合併營收為22.73億元，攀上五個月來高點，月增5.1%，但較去年同期衰退25.51%；前二月合併營收44.35億元，年減27.43%。

展望後市，南亞科總經理李培瑛釋出DRAM市場即將迎來春燕的看法，預期在AI PC、AI手機及消費性電子產品等三大應用市場逐步復甦，加上AI機器人、AI伺服器、邊緣AI運算等AI應用百花齊放助攻，正向看待DRAM市場可望在今年上半年觸底。

談到DRAM供需變化，李培瑛認為，國際主要記憶體供應商加速生產高頻寬記憶體（HBM）及高密度DDR5，伺服器方面同步帶動市場需求，雲端業者也大量投資AI伺服器，對通用型伺服器的採購亦增加，伴隨手機業者庫存逐步回到正常水位，整體手機出貨數及DRAM搭載量可望比去年成長。

李培瑛強調，南亞科會繼續強化核心競爭力，進人高階DDR5高密度模組市場、強化低功率及中／低容量產品銷售，並擴展客製化業務。

南亞科全力衝刺邊緣AI裝置，專注客製化高頻寬記憶體，正與封測夥伴福懋科技、補丁科技與先進製程的晶圓代工廠合作，相關產品將會在2026年底前亮相，屆時期望完成客戶驗證。