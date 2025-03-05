快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

南亞科2月合併營收月增5% 近五月高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（4）日公告2月合併營收為22.73億元，攀上五個月來高點，月增5.1%，但較去年同期衰退25.51%；前二月合併營收44.35億元，年減27.43%。

展望後市，南亞科總經理李培瑛釋出DRAM市場即將迎來春燕的看法，預期在AI PC、AI手機及消費性電子產品等三大應用市場逐步復甦，加上AI機器人、AI伺服器、邊緣AI運算等AI應用百花齊放助攻，正向看待DRAM市場可望在今年上半年觸底。

談到DRAM供需變化，李培瑛認為，國際主要記憶體供應商加速生產高頻寬記憶體（HBM）及高密度DDR5，伺服器方面同步帶動市場需求，雲端業者也大量投資AI伺服器，對通用型伺服器的採購亦增加，伴隨手機業者庫存逐步回到正常水位，整體手機出貨數及DRAM搭載量可望比去年成長。

李培瑛強調，南亞科會繼續強化核心競爭力，進人高階DDR5高密度模組市場、強化低功率及中／低容量產品銷售，並擴展客製化業務。

南亞科全力衝刺邊緣AI裝置，專注客製化高頻寬記憶體，正與封測夥伴福懋科技、補丁科技與先進製程的晶圓代工廠合作，相關產品將會在2026年底前亮相，屆時期望完成客戶驗證。

AI 南亞科

延伸閱讀

五利多因素 南亞科總座李培瑛樂觀DRAM景氣下季回溫

記憶體產業上行周期來臨？法人首選群聯 有望拚歷史新高

台灣籌組新世代記憶體技術國家隊、旺宏扮先鋒 搶千億美元大餅

華邦電、南亞科 四檔夯

相關新聞

亞光2024年 EPS 5.79元 16年最佳

光學鏡頭廠亞光（3019）受惠車載鏡頭、數位相機訂單暢旺，獲利大噴發，昨（4）日公布去年稅後純益16.16億元，年增1....

晶心科將大啖 AI 商機

美中科技戰持續擴大，大陸官方為突破白宮限制，傳有望首度發布強化RISC-V架構開發晶片應用，有機會擴大對使用RISC-V...

緯創衝刺智慧醫療

緯創（3231）衝刺智慧醫療布局，旗下緯創醫學攜手臺北醫學大學，於北醫大體系附屬醫院展開臨床試驗，進行血液透析患者洗腎健...

明基材2月合併營收月增14% 同期最旺

偏光片大廠明基材（8215）昨（4）日公布2月合併營收15.6億元，為歷年最旺的2月，月增14.5%，年增10.4%，主...

南亞科2月合併營收月增5% 近五月高點

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（4）日公告2月合併營收為22.73億元，攀上五個月來高點，月增5.1%，但...

信邦2月合併營收持平1月 產能躍進

信邦（3023）昨（4）日公布2月合併營收為27.60億元，為同期次高，月增0.03%，年增10.25%；前二月合併營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。