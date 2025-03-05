晶心科將大啖 AI 商機

美中科技戰持續擴大，大陸官方為突破白宮限制，傳有望首度發布強化RISC-V架構開發晶片應用，有機會擴大對使用RISC-V架構的陸IC設計廠補助，掀起RISC-V架構新商機。

法人看好，聯發科轉投資RISC-V架構矽智財（IP）商晶心科（6533）將搭上相關商機列車，大咬AI、高速運算（HPC）大單。

業界分析，大陸原本就在RISC-V領域積極投入，包括阿里巴巴、小米生態鏈、龍芯等指標陸企都是愛用者，隨大陸官方大舉推廣方案，有利於向下延伸到中小型IC設計廠，屆時晶心科將可望藉此擴大在大陸市場營運動能，推動業績持續攻高。

晶心科元月合併營收9,550萬元，年增24.3％，寫下歷年同期新高。法人預期，晶心科今年在AI、HPC等客戶從委託設計（NRE）轉入量產後帶來的權利金挹注下，營運力拚逐季看增。

美中科技戰自新冠肺炎疫情前就開始引爆，川普上任後，擴大對大陸半導體技術管制，影響陸企在AI、HPC等新市場發展，使得大陸半導體產業積極尋找突破出口，希望能強化自身半導體產業，降低美國方圍堵的影響。

路透報導，大陸官方有意在本月首度發布新政策，全面鼓勵大陸IC設計廠加速使用具有開源性的RISC-V架構。

業界認為，北京此舉，主要希望能降低被美國技術掌控的安謀（Arm）架構影響，且按照過往案例，北京方面都會祭出大筆補助，有機會帶動大陸IC設計廠大舉採用RISC-V架構開發AI、HPC等各式晶片，使RISC-V架構在大陸市場被擴大採用。

據了解，RISC-V架構原先就是學術單位研發的開源性矽智財，與安謀為私人企業開發出的架構完全不同，因此RISC-V並不會被各國政府單位限制或管控，且使用RISC-V相對安謀架構而言成本較低，加上RISC-V有模組化特性，開發運算晶片上難度亦相對較低，目前不僅是新創公司的首選，更已經被輝達（NVIDIA）、高通等國際大廠導入，顯示RISC-V的發展已成為市場上的第二主流架構。