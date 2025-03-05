亞光2024年 EPS 5.79元 16年最佳

光學鏡頭廠亞光（3019）受惠車載鏡頭、數位相機訂單暢旺，獲利大噴發，昨（4）日公布去年稅後純益16.16億元，年增1.08倍，每股純益5.79元，為2008年來新高。

亞光董事會同時通過擬配發現金股息4元，為2007年以來最佳。

以亞光昨天收盤價193.5元計算，去年度盈餘分配殖利率約2.06%。亞光預計本周五召開法說會，由董事長賴以仁主持，釋出最新營運展望。

亞光去年來自車載鏡頭、數位相機需求成長推升，全年營收230.47億元，年增29%；毛利率18.6%，年增0.74個百分點，主要受惠營收成長帶動規模經濟效益；營業淨利17.62億元，年增率93%；歸屬母公司業主淨利16.16億元，年增1.08倍，每股純益5.79元。

其中，去年第4季營收63.17億元，年增31%；毛利率18.5%，營業淨利5.21億元，年增1.24倍；歸屬母公司業主淨利3.74億元，年增34%，季減45.4%，每股純益1.34元。

賴以仁日前表示，看好今年整體在數位相機、車載、影像感測器（CIS）等持續成長下，力拚全年營運優於去年。

賴以仁表示，去年數位相機出貨136萬台，年增58%，車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%。今年相關業務持續增長。

展望今年，亞光表示，公司已掌握三大發展契機，效益可望於未來陸續展現；包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，菲律賓新廠計劃加速進行，並領先跨足超穎透鏡（Metalens）領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE。

賴以仁指出，目前正與LGIT合作機器人視覺模組、以及車載除霧及抗輻射等鏡頭，預計新產品下半年有望陸續顯現。

因應車載鏡頭客戶需求，亞光已在菲律賓建立二廠計畫，賴以仁表示，新廠預計2026下半年投產，除了菲國廠區之外，大陸長安廠也有車載產線，估計菲國廠房的車載產能將占總體車載產能15%至20%。

賴以仁並未評論單一客戶訂單動態，惟法人點名，除了特斯拉之外，亞光車載客戶也涵蓋歐洲、日本等車廠。

法人預期，亞光除了是特斯拉車載鏡頭供應商之外，特斯拉在機器人市場大展拳腳，擴大布局，預料亞光同步受惠。

賴以仁不評論單一客戶訂單動態，強調目前亞光的機器人客戶不只一家客戶，已小量出貨，並未放量，主要以塑膠鏡片為主，部分高規格產品採用G+P（玻璃加塑膠鏡片）混合鏡頭設計。