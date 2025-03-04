快訊

好消息！新光三越氣爆後第3周 24歲腦部重創樓管轉一般病房

神達財報／去年本業創歷史新高 EPS達3.28元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）2024年在伺服器業務大幅成長下，帶動營收、營業利益、營益率皆衝上歷史新高，稅後純益年增1,222.42%，為歷史第三高，每股純益（EPS）為3.28元。此外，神達董事會決議股利政策，每股配發現金股利1元，及盈餘轉增資配股1元。

神達4日公布2024年財報，全年營收613.6億元、年增72.7%，為新高紀錄，毛利率12%、年減約0.6個百分點，營益率2.91%，年增2.72個百分點，為歷史新高，營業利益17.84億元、年增2,523.53%，亦登頂。

神達去年全年稅後純益39.59億元，為歷史第三高，僅次於2022及2021年，這兩年獲利衝高，主要是因神達對美國持有股票做金融認列上改變所致，但無實際獲利進帳。因此2024年實為神達獲利新高一年。

此外，神達董事會決議股利政策，每股配發現金股利1元，及盈餘轉增資配股1元。神達將於5月23日舉行股東會；神達今日亦公告董事會決議盈餘轉增資發行新股一案，發行總金額約為12.07億元，計120,655,679股，神達表示，主要是為充實營運資金。

展望後市，神達對今年上半年營運審慎樂觀。法人指出，神達旗下神雲科技大客戶甲骨文從去年下半年起持續拉貨，且動能延續至今年上半年，加上神達數位北美市場POS機專案自上季延續至本季，預估神達2、3月業績呈現月成長，本季營收將優於去年同期，寫下歷年同期新高紀錄。

神達 股利

延伸閱讀

千附2024年 EPS 3.5元 千附精密5.66元

太子2024年EPS 0.19元 新美齊1.2元

聰泰2024年 EPS 7.15元 擬配息4元

鑫創電子2024年 EPS 4.15元 獲利攀峰

相關新聞

台積電開盤跌破千元 分析師：股價將短期震盪 但至少可免接英特爾

美股四大指數全面下挫，輝達重挫8.96％，台積電ADR（美國存託憑證）大跌4.19％，台股跳空跌破月線，台積電以跌破千元...

台積電在美加碼千億投資 但ADR重挫、期貨盤後殺破千元

台積電（2330）公司4日（美國當地時間3日）重訊公告，有意加碼1,000億美元投資於美國先進半導體製造。但台積電ADR...

PCB 供應鏈 營運看俏

台灣電路板協會（TPCA）昨（3）日發布資料顯示，隨終端消費回溫，2025年人工智慧（AI）需求及衛星通訊需求持續發酵，...

欣興目標價 外資看淡

欣興（3037）營運受高密度印刷電路板（HDI） 產品良率較低影響，表現不如預期，各家外資紛紛發布報告，其中，大摩給予目...

美律帶勁 樂觀2025年營運

電聲元件大廠美律（2439）昨（3）日召開線上法說會，總裁黃朝豊指出，本季主力產品僅耳機出貨恐較去年同期小幅下滑，其他產...

仁寶推新伺服器解決方案

仁寶（2324）昨（3）日宣布，推出新一代採用英特爾Intel Xeon 6平台技術的伺服器解決方案，衝刺AI、HPC和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。