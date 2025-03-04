快訊

台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

叡揚財報／去年獲利年增8%、擬配息3.7元 雙創新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

叡揚（6752）4日董事會通過去年財報，全年稅後純益達2.16億元，年增8.54%，創新高，每股純益6.14元，董事會並決議每股擬配發現金股利3.7元，配息金額同創新高。

若以叡揚4日收盤價139元計算，現金殖利率約2.66%。除配息3.7元外，叡揚也延續往年配發股票股利政策，擬以資本公積轉增資每股配發股票股利0.5元。

叡揚去年第4季合併營收5.03億元，季增12.53%，年增9.59%，毛利率56.16%，季增5.31個百分點，年增10.96個百分點，營益率20.33%，季增6.8個百分點，年增1.23個百分點；稅後純益0.71億元，季增18.33%，年減1.39%，每股純益2.03元。

叡揚去年合併營收17.36億元，年增9.18%，毛利率52.28%，年減0.03個百分點，營益率14.68%，年增0.13個百分點；稅後純益2.16億元，年增8.54%，每股純益6.14元。

叡揚受惠碳盤查、資安與AI等需求強勁，去年第3季起AI產品PoC（概念驗證）專案挹注營收，客戶對AI產品詢問度高，加上高毛利產品貢獻加溫，帶動去年獲利衝高。

營收 股利

延伸閱讀

瑞耘財報／去年EPS 4.03元 史上次高

經濟部修法 中華電信助力零售業保護消費者個資安全

信邦營收／2月27.6億元、年增10.25% 為同期次高

櫃買中心3月7日將舉辦浩宇生醫上櫃掛牌典禮

相關新聞

AI 效應…精測營收 寫最旺2月

測試介面廠精測昨（3）日公布2月合併營收達3.83億元，為歷年最旺的2月，月增0.7%，並較去年同期大增102.16%，...

千附2024年 EPS 3.5元 千附精密5.66元

千附董事會昨（3）日通過去年合併財報，全年合併營收29.67億元、年增12.9%，稅後純益3.94億元、年增134.5%...

櫃買徵才 招募財會菁英

台灣唯二的證券交易所──證券櫃檯買賣中心（Taipei Exchange）2025年度徵才開跑，預計招募會計及財金等兩大...

聰泰2024年 EPS 7.15元 擬配息4元

聰泰（5474）昨（3）日公布第4季稅後純益8,599.7萬元，季增13.1%，年增50.8%，每股純益2.16元；20...

鑫創電子2024年 EPS 4.15元 獲利攀峰

工業電腦廠鑫創電子（6680）昨（3）日公布2024年財報，受惠邊緣AI業務發威，加上車用電子本業持穩，帶動去年獲利年增...

鼎天2024年 EPS 2.93元 毛利率走揚

廣達旗下鼎天（3306）昨（3）日公告去年財報，受惠三大ODM客戶加持，客製化產品比重大增，帶動毛利攀升，全年稅後純益1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。