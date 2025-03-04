一詮財報／去年 EPS 0.08元 擬配息0.5元
台灣LED導線架龍頭廠一詮（2486）4日公告2024年第4季財報，單季獲利850萬元，較前一季虧損1,400萬元相比，由虧轉盈，每股賺0.04元，不過和前年同期相較年減84.82%，一詮指出，由於實施庫藏股和現金增資進行員工認列，導致薪資費用的增加。
一詮2024全年稅後純益1,800萬元，年減91.04%， 每股純益0.08元。為照顧股東權益，一詮啟用超額配息，每股擬配發現金股利0.15元，加上資本公積配發現金股利0.35元，合計配息0.5元，以4日收盤價101.5元計算，殖利率約0.49%。
看待今年，受惠於AI應用帶動先進封裝高階伺服器、光收發模組散熱需求提升，法人看好一詮營運將進入高成長階段，且下半年散熱相關業績有望呈現倍數成長的態勢。
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