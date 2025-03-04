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AES 財報／去年毛利率寫新高 賺逾2個半股本

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組股王AES-KY（6781）4日公布去年財報，受惠BBU業務大幅成長，帶動去年營收來到100億元，且因產品組合優化，激勵毛利率衝上39.41%，寫下新高紀錄，稅前淨利27.53億元，歸屬於母公司淨利21.69億元、年增逾10%，每股純益（EPS）達25.39元，賺逾2個半股本。

AES-KY去年第4季單季合併營收31.9億元，年增率28.3%；營業毛利12.6億元，年增率35.9%。歸屬母公司稅後淨利7.25億元，較去年同期增加55%，每股盈餘8.49元。

展望未來，AES-KY以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。

AES-KY 營收

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信邦營收／2月27.6億元、年增10.25% 為同期次高

千附2024年 EPS 3.5元 千附精密5.66元

太子2024年EPS 0.19元 新美齊1.2元

鼎天2024年 EPS 2.93元 毛利率走揚

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