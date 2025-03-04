信邦營收／2月27.6億元、年增10.25% 為同期次高
電子零組件廠商信邦（3023）4日公布自結2月合併營收為27.6億元，較去年2月25.04億元成長 10.25%，與1月27.59億元成長0.03%；累計前2月合併營收為55.19億元，較去年同期成長5.88%。
信邦指出，2月合併營收與1月持平，係因農曆新年假期後，大陸工廠作業人員才陸續返廠，影響產能所致，2月合併營收27.60億元及累計前2月合併營收55.19億元，為歷年同期次高。
累計今年前2月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長7.67%、汽車產業成長1.35%、綠能及節能產業減少16.69%、工業應用產業成長11.74%、通訊及電子週邊產業成長43.74%。
產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收76.47%；連接器及零組件銷售占23.53%。
產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收29.20%；綠能及節能產業占25.07%；通訊及電子週邊產業占22.02%；汽車產業占15.35%；醫療及健康照護產業占8.36%。
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