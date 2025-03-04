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台積電擴大對美投資 新建廠夥伴有望受惠股價齊揚

中央社／ 新竹4日電

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。市場看好台積電新廠建置合作夥伴漢唐和帆宣可望受惠，股價齊揚。

台積電今天指出，在美國的總投資金額預計將達到1650億美元，擴大投資包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，及1間主要研發團隊中心，預期為人工智慧和其他前瞻應用創造數千億美元的半導體價值。

台積電加碼擴大對美國投資，市場看好台積電美國新建廠夥伴漢唐和帆宣可望受惠。在資金湧入推升下，漢唐和帆宣股價齊揚。

漢唐盤中股價達456元，上揚32元，漲幅達7.55%。帆宣盤中股價衝上167元，創7個多月來新高價，上漲13.5元，漲幅達8.79%。

台積電 美國

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