台積電開盤跌破千元 分析師：股價將短期震盪 但至少可免接英特爾

美股四大指數全面下挫，輝達重挫8.96％，台積電ADR（美國存託憑證）大跌4.19％，台股跳空跌破月線，台積電以跌破千元，以996元開盤。台積電ADR重挫及現股價格跌破千元，均與台積電增加對美投資1000億美元有關，但分析師認為，股價短期震盪，但在美國投資設廠總比被迫接手英特爾為佳。

台新投顧副總黃文清指出，台積電已確定在美國加大投資，總共計畫建置六個廠加上過去的三個廠，都是以先進製程製造為主，但建廠需要一定時間，且其工程繁複，未來四年內要全數把產能開出的機會不大。

黃文清認為，台積電增加千億美元的投資，應該是化解了這次川普對台灣半導體的課稅壓力，或是未來可能的政策不確定因素，他們認為台積電在AI產業仍是舉足輕重；雖然川普關稅政策的不確定性，仍會干擾股市，短期還是有震盪的過程，但長期仍是看好台積電是受惠於AI最主要的公司。

台積電擴大對美投資千億美元，是否可以避免接手英特爾？黃文清表示，看起來應該是，接手英特爾的複雜性，遠比台積電在美國擴廠高出許多，台積電現在只要先在台灣本地提高良率，再移植至美國廠即可，台積電在擴廠的過程中，接手英特爾的變數就會大幅降低。