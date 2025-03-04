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台積電股價跌破千元 群益：股價短線承壓 供應鏈中長期缺成長動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台積電（2330）4日開盤跌破千元關卡後，多頭使力拉上千元，台積電宣布有意增加在美投資金額至1,650億美元，但沒有指出新增1,000億美元進度，中間尚存很多不確定性。群益投顧表示，台積電短線可能因宣布增加美國投資的利空而下跌，但若沒有再擴大對台積電管制，美國的管控對台積電就是可控，公司長期競爭力還在；不過，川普政策可能變動，台積電短線股價承壓。若台積電增加美國投資，台灣本地供應鏈可能因台積電相對減少台灣投資，不利長期成長動能 。

群益投顧指出，美國晶片法案補貼直接影響台積電在美國的生產成本 ，預估在台積電美國廠設備滿載下，折舊約占生產成本80%、人工5%、材料及損耗約13%，台灣生產晶圓成本約9,000~10,000美元 /wafer， 亞利桑那州工廠則需要12,000美元，補貼後可減少差距。台積電預計海外晶圓廠2025年將稀釋毛利率約2~3%。 今年第1季影響不到1個百分點，但隨著熊本和亞利桑那州晶圓廠擴產，全年影響將更加明顯。

群益投顧認為，若台積電增加美國投資，漢唐（2404）、帆宣（6196）等廠務設備廠營收可能受惠，但有成本過高的問題，其餘台灣本地的供應鏈可能因台積電相對減少台灣投資，不利長期成長動能。

台積電 美國

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