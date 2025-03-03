富世達法說會／去年EPS大賺17.9元、切入 GB300供應鏈

軸承股王富世達（6805）3日召開法說會，去年度每股大賺17.9元，創歷史新高；董事長黃祖模指出，公司的水冷快接頭已切入GB300供應鏈，預估今年伺服器相關業務占總營收比重將從去年5%，擴大為20%，全年營收、獲利均將比去年更加樂觀，有望再創業績巔峰。

富世達去年營收81.88億元，年增45.1%，稅後純益12.27億元，年增95.5%，營收、獲利均創歷史新高，每股純益17.9元，較前年每股純益10.18元大幅成長；其中，去年第4季營收27.7億元，季增39.3%、年增55.7%，稅後純益4.13億元，季增23.6%、年增135.1%，每股純益6.02元。

富世達去年度營收結構中，折疊機轉軸約占82.6%，筆電轉軸占10.9%，伺服器零組件占5.3%，其他類產品占1.2%。黃祖模表示，公司目前在客戶的高階折疊機幾乎是獨家供應或第一供應鏈的地位，因此隨著折疊機市場規模擴大，營收規模也同步放大。

至於AI伺服器市場方面，黃祖模透露，公司自去年開始積極切入伺服器市場，目前水冷快接頭已量產出貨，並且同時打入GB200與GB300供應鏈，現階段訂單應接不暇，且供貨吃緊，估出貨動能將會一季比一季強；而滑軌部分也已通過驗證，估最快第2季起開始出貨。

黃祖模表示，公司今年營收、獲利均有望再創高峰的主因，一方面是在高階折疊機轉軸的市占率持續擴張，另一方面是毛利率更高的伺服器零組件（水冷快接頭與滑軌）今年出貨量將數倍成長，因此對全年營運充滿信心。

富世達為因應客戶對水冷快接頭的需求，3日董事會也決議通過對越南廠增資800萬美元（約新台幣2.61億元），藉此擴增越南廠的水冷快接頭產能，預估本月起將陸續移入相關設備。

富世達3日同步公告今年2月營收7.8億元，月增19.9%、年增53.4%，累計前二月營收達14.31億元，年增29.3%。黃祖模指出，2月營收大幅成長原因來自水冷快接頭正式量產出貨，預估出貨動能會越來越強，全年營運則是逐季走升，估第4季會是營運高峰。