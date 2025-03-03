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廣達財報符合或超出外資法人預期 目標價上看425元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

廣達（2382）財報大致符合外資法人預期，多家外資證券重申「優於大盤」或「買進」評等，目標價則上看425元，主要看好廣達能受惠於人工智慧（AI）長期趨勢、現金股利殖利率不錯、整理後的股價有吸引力。

在目標價方面，目前以花旗證券的425元最高。廣達去年第4季財報超出花旗及法人圈共識預期，原因是毛利率改善，非營業收入及稅額抵扣也更高。投資人擔心GB200延後及需求是否能持續，因此廣達股價從去年第4季以來陷入修正。

花旗認為，廣達股價已反映大多數的負面因素，再下行空間有限，看好廣達基本面穩健，擁有強勁的設計及製造能力，布局全球，能受惠於AI的長期成長機會，且現金股利殖利率有吸引力。

瑞銀證券重申400元目標價及「買進」評等，看好廣達在GB200/GB300伺服器機櫃組裝的高市占率，且股價從2024年11月的高點下跌24%，下跌就是進一步買進的機會。不過，GB200伺服器機櫃對第1季營收貢獻預估仍有限，對第2季營收貢獻將加大，因為預期將受惠於零組件良率改善。

高盛證券對廣達維持「買進」評等，目標價從372元稍微下調到371元。高盛將廣達今年預估營收下調1%，主要是因為筆電需求成長仍趨緩，但仍預期下一代AI伺服器加快出貨將推升廣達營收大幅成長，加上通用型伺服器恢復成長動能，且個人電腦（PC）換機及AI PC趨勢將帶動筆電穩定成長。

摩根士丹利證券（大摩）將廣達目標價從335元下調到315元，重申「優於大盤」評等，認為廣達第4季營業費用高於預期，主要是因為新計畫（主要為AI相關）研發費用較高、員工年終獎金及一次性支出等。

AI 廣達

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