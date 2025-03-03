達方法說會／看好今年將谷底翻揚 預期全年營收成長、毛利率不輸去年

達方（8163）3日召開法說會，公布去年稅後純益6.2億元，年減62.5%，每股純益（EPS）2.22元，為七年來低點，達方總經理蔡耀坤表示，今年是達方谷底反轉的一年，除了鍵盤等AIoT業務成長外，綠能因併購歐洲E-Mobility通路平台GROFA貢獻，加上內部體質調整，今年整體營收優於去年外，毛利率亦不輸去年18.4%水準。

達方3日董事會除通過財報外，同時決議每股配發現金股利2元，配發率達90%，依達方3日股價45.55元估計，殖利率4.4%。

達方去年獲利較前一年度衰退，主要除了因去年綠能事業面臨庫存調整壓力下，因2023年業外有處分中國大陸廠房收益，拉高基期，展望全年營運，蔡耀坤表示，AIoT業務因IT正向發展，AI PC帶動高單價及商用機種增加，拉升達方高附加價值的背光鍵盤出貨成長，至於非鍵盤類的觸控模組等業務去年表現不錯，目前也積極朝東南亞布局。

至於綠能事業今年仍處於整理態勢，但可看到小反彈，整體明顯回溫仍要等到明年，但透過內部體質調整，併購GROFA貢獻，以及透過綠能事業既有技術及製程，布局輕型載具電池、車架組裝等多元化策略，估計今年綠能的營收占比有望從去年谷底三成，朝35%至四成目標邁進。

展望本季，蔡耀坤表示，預期營收不輸去年同期51億元水準，不過，重點仍在於體質調整，針對關稅議題對PC／NB產品線影響，蔡耀坤坦言，本季整體鍵盤需求有點觀望，主要因關稅變數，下游客戶在去年第4季積極拉貨。海外布局進展方面，泰國及越南產能已量產，整體產能較去年將明顯增長，主要因關稅因素，部分產能自大陸移出，去年達方資本支出約9億元，其中，8億元為自動化設備投入，今年來自綠能事業的世同及太宇在越南積極布局，加上台灣整合元件投資，估計資本支出將達13-14億元。

達方去年第4季稅後純益1.13億元，季減40.1%、年減44.8%，每股純益0.4元，為2020年第1季來低點，主要因併購GROFA，致費用增加所致。