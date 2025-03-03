快訊

中職／陳傑憲經紀公司爆財務糾紛 獅隊領隊：不影響合約洽談

與俄烏有關？ 川普社群預告「明晚將宣布大事」

獨／「綠光」男星寵妻女嗨玩杜拜 坐擁3房「都是她的」

達方法說會／看好今年將谷底翻揚 預期全年營收成長、毛利率不輸去年

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

達方（8163）3日召開法說會，公布去年稅後純益6.2億元，年減62.5%，每股純益（EPS）2.22元，為七年來低點，達方總經理蔡耀坤表示，今年是達方谷底反轉的一年，除了鍵盤等AIoT業務成長外，綠能因併購歐洲E-Mobility通路平台GROFA貢獻，加上內部體質調整，今年整體營收優於去年外，毛利率亦不輸去年18.4%水準。

達方3日董事會除通過財報外，同時決議每股配發現金股利2元，配發率達90%，依達方3日股價45.55元估計，殖利率4.4%。

達方去年獲利較前一年度衰退，主要除了因去年綠能事業面臨庫存調整壓力下，因2023年業外有處分中國大陸廠房收益，拉高基期，展望全年營運，蔡耀坤表示，AIoT業務因IT正向發展，AI PC帶動高單價及商用機種增加，拉升達方高附加價值的背光鍵盤出貨成長，至於非鍵盤類的觸控模組等業務去年表現不錯，目前也積極朝東南亞布局。

至於綠能事業今年仍處於整理態勢，但可看到小反彈，整體明顯回溫仍要等到明年，但透過內部體質調整，併購GROFA貢獻，以及透過綠能事業既有技術及製程，布局輕型載具電池、車架組裝等多元化策略，估計今年綠能的營收占比有望從去年谷底三成，朝35%至四成目標邁進。

展望本季，蔡耀坤表示，預期營收不輸去年同期51億元水準，不過，重點仍在於體質調整，針對關稅議題對PC／NB產品線影響，蔡耀坤坦言，本季整體鍵盤需求有點觀望，主要因關稅變數，下游客戶在去年第4季積極拉貨。海外布局進展方面，泰國及越南產能已量產，整體產能較去年將明顯增長，主要因關稅因素，部分產能自大陸移出，去年達方資本支出約9億元，其中，8億元為自動化設備投入，今年來自綠能事業的世同及太宇在越南積極布局，加上台灣整合元件投資，估計資本支出將達13-14億元。

達方去年第4季稅後純益1.13億元，季減40.1%、年減44.8%，每股純益0.4元，為2020年第1季來低點，主要因併購GROFA，致費用增加所致。

綠能 達方

延伸閱讀

川普關稅壓力下 印度貿易部長排開行程赴美商談

NBA／交易巴特勒重回競爭行列？退役名將看好勇士闖進西決

程泰：川普若課徵關稅逾20% 下半年啟動美國製造

美國將再加稅 大陸積極研究反制措施

相關新聞

MWC登場 智易領通網股抗空、宏達電遇路障

世界行動通訊大會（MWC）3月3日登場，護持通網族群無畏台股盤中頻頻重挫逾400點、回防22600關，仍展現抗跌氣勢。其...

同泰打入全額交割股 亮出第二根跌停綠燈

臺灣證券交易所表示，自3月3日起，同泰上市有價證券列為變更交易方法，買賣全額交割股時，必須先收足款券；由於股票遭打入全額...

世芯釋保守展望 股價陷3,000元保衛戰 千金股中跌最重

股后、IC設計服務廠世芯-KY（3661） 去年獲利創新高，每股純益 81.34元，但法說會釋出對今年展望保守的看法，預...

台積電面臨千元保衛戰 市值摜破26兆元

台積電今天股價跳空開低，最低達1000元，下跌40元，市值摜破新台幣26兆元，滑落至25.93兆元，並影響大盤約322點

英業達拚元宇宙 邁步

英業達（2356）衝刺元宇宙與AI應用布局，自家開發的虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）3月1日、3月2日在VRST...

耀登 三事業拚大成長

射頻元件暨天線廠耀登（3138）旗下客製化天線、量測設備、測試認證等三大事業，今年有望同步成長，力拚全年營運更勝去年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。