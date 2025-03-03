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明泰看網通業下半年回溫 關稅風波不影響越南廠生產

中央社／ 台北3日電

美國總統川普（Donald Trump）揮舞關稅大刀，越南可能是後續目標。網通廠明泰科技董事長黃文芳今天表示，客戶非但沒要求自越南撤離，反而有客戶希望擴大越南廠產能；另外，網通業下半年景氣可望回溫。

明泰與轉投資事業仲琦科技今天舉行法說會，黃文芳指出，看好人工智慧資料中心（AI Data Center）進展，400G交換機今年放大出貨，800G交換機進入量產，1.6T交換機年底送樣。至於原先規劃去年12月量產的印度廠新產能，已順延在今年第1季出貨，新市場帶來新的成長動能。

川普屢次表達對於不公平貿易的不滿，揚言以關稅制裁，觀察美國2024年貿易逆差來源，越南高居第3名，引發市場對於川普關稅大刀揮向越南的擔憂。

黃文芳說明，雖然美國關稅政策變來變去，但越南廠是新廠，才剛去不久，客戶並沒有釋出希望明泰撤離越南廠的想法，甚至有客戶要求提升越南廠的產能。

黃文芳認為，越南廠的情況很單純，因全球廠商不斷到越南設廠，造成外界對越南的貿易逆差，這問題可以解決；另一方面，明泰也已配合特定客戶，利用委外EMS廠代工的方式在美生產，雖然成本高，但可轉嫁給客戶。

她坦言，之前預期網通產業於去年下半年景氣回溫，但事與願違；不過，現在很確定今年下半年景氣一定比較好，主因現階段客戶拉貨順暢，有些產品還出現短缺，所以庫存問題上半年可結束，下半年景氣回溫很明確。同時，明泰還有與景氣無關的印度新市場，所以2025年一定會成長，下半年力道會更強。

她強調，WiFi-7相關產品是DOCSIS 4.0之外，今年的主力產品，明泰是中央廚房，就是代工，轉投資事業仲琦科技也可視為其中一個客戶，現在把研發的能量全部集中在明泰，仲琦專心做軟體，硬體全部在明泰做。

黃文芳指出，如此一來，仲琦的研發人員有機會跳脫比較熟悉的有線寬頻，開始做一些和有線寬頻不相關的東西，PON、WiFi、5G也可開始設計，明泰、仲琦整併，就是要減少重複投資。

對於WiFi-6跨到WiFi-7過程，黃文芳直言，一個新產品可能和既有設備不相容，設備商必須逐步解決相容性的問題，且新技術成本比較高，也會有一段過渡期。

另外，明泰積極拓展日本交換器新客戶，預計年底開始出貨。在有線、無線通訊產品的方面，DOCSIS4.0預計第1季啟動拉貨，WiFi-7產品出貨也將逐季提升；因應印度的寬頻基礎建設需求，2025年將積極拓展印度市場，預計第1季開始小量貢獻營收，可望將為全年帶來新的營收成長動能。

明泰科技2024全年合併營收新台幣214.44億元，毛利率18.3%，歸屬母公司業主淨利2.19億元，每股盈餘0.4元。

網通設備品牌仲琦科技統計，2024全年合併營收90.88億元，毛利率19.4%，歸屬母公司業主淨損約0.52億元，每股虧損0.16元。

明泰 越南

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