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LINE Pay 跨境支付打入韓國

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣最大第三方支付業者LINE Pay（7722）持續開拓跨境支付市場，昨（3）日宣布在南韓超市領導品牌樂天超市開通支付據點，提供用戶於南韓樂天超市使用LINE Pay服務。

LINE Pay指出，樂天超市在全南韓有111家據點，提供從生鮮食品、日常用品、到家電玩具等多元商品選擇。樂天超市旗下有多元類型的品牌，包括旗艦型品牌「樂天超市 ZETTAPLEX」，在首爾有兩家分店，設有南韓最大的食品專賣店，以及多家商品專賣店；「樂天超市MAXX」是無需會員資格即可享受最大折扣優惠的倉儲型賣場；「樂天超市Toys"R"Us」則與國際品牌Toys"R"Us合作的全球最大玩具連鎖品牌。

LINE Pay表示，台灣用戶赴韓旅遊跨境支付需求日益增加，公司積極拓展跨境支付場景，持續與台灣觀光客必訪的龍頭產業合作開拓支付據點。

LINE Pay 南韓 樂天

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