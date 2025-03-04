微控制器（MCU）廠商松翰（5471）宣布推出公司首款車規級8位元8051 MCU SNA8F5762JG系列，正式跨入車用領域。

松翰去年業績重回成長軌道，全年合併營收27.44億元，年增5.1％，歸屬母公司業主淨利1.79億元，年減3.6％，每股純益1.07元。

松翰目前產品線主要是消費性IC、多媒體IC與8／32位元MCU等三大項，其中MCU主要應用包括通用型、醫療量測與電腦周邊等，現在跨入車規產品布局。

松翰指出，SNA8F5762JG產品通過AEC-Q100 Grade 1認證，工作溫度範圍為負40度至125度C，適用於大範圍的車載環境，具有高效能、高可靠性、高抗干擾能力及高性價比等特性，可應用於電動座椅、前車燈、電動尾門、動態尾燈、雨刷控制、門窗控制、汽車後視鏡等場景。

松翰提到，汽車智慧化及電子化已是新車規格主流，車用電子市場日益擴大。欲打入車電大廠供應鏈，首要須通過車用電子協會推行的AEC-Q100認證。該認證對晶片產品的設計品質、安全性、可靠性要求嚴苛，是IC廠商進入汽車領域的重要通行證。