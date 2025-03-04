仁寶推新伺服器解決方案

仁寶（2324）昨（3）日宣布，推出新一代採用英特爾Intel Xeon 6平台技術的伺服器解決方案，衝刺AI、HPC和雲端應用動能。

仁寶看好伺服器事業今年將取得重大進展，業績預估年增高雙位數百分比；其中，AI伺服器成長率將是通用型伺服器的三倍，雖然出貨量僅占整體伺服器事業的20%，但營收占比上看六成，並將持續投資液冷技術與新興運算架構。

仁寶推出新一代伺服器解決方案，透過散熱設計優化、高效能運算 （HPC）系統支援直接液體冷卻 （DLC）解決方案，以及前置I/O等設計，大秀AI伺服器技術肌肉。

Intel Xeon 6系列處理器整合創新架構，採用高效核心與高效能核心，針對不同工作負載提供最佳化效能，其中Intel Xeon 6 E-cores專為高密度、可擴展的雲端環境設計，Intel Xeon 6 P-cores則針對AI與HPC工作負載進行優化，AI推理效能提升兩倍，適用於NLP、影像辨識與推薦系統。

仁寶並推出1U / 2U雙路通用伺服器平台SR130-2 / SR230-2，採高效能、可擴展架構，支援最高144核心的Intel Xeon 6處理器，透過超頻設計提升AI模型訓練效率，AI推理效能提升2.2倍，適用於企業AI、數據分析與虛擬化應用。