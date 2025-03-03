樺漢強攻邊緣應用商機

樺漢（6414）集團衝刺邊緣AI業務，旗下Kontron近期推出最新單板電腦，鎖定工業自動化、醫療照護、智慧城市等場景。隨著AI技術在工業自動化、醫療科技、智慧建築等領域深化應用，樺漢透過品牌通路強化智慧邊緣AI布局，驅動業務持續突破，法人預估，隨著擴大邊緣AI業務，加上今年IPC市況回溫，樺漢今年營收、獲利有望創新高。

Kontron推出最新型號「3.5吋-SBC-AML/ADN」單板電腦，可提供系統開發商更具效能的基礎運算平台，協助打造適合工業自動化、醫療照護、智慧城市等相關應用所需之各種具有即時AI運算能力的低功耗緊湊型嵌入式系統。

Kontron表示，該產品可同時支援多個AI推論的工作負載，提供更快的AI效能。