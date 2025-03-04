立積 Wi-Fi 7業務喊衝

無線網路WiFi技術世代更迭，近年轉換升級速度明顯提升，射頻IC廠立積（4968）昨（3）日召開法說會釋出正向訊息，今年隨著Wi-Fi 7滲透率提升，預計全年Wi-Fi 7營收占比將達30%，較去年大幅成長，相關運營商案件預估第2季開始顯現；法人看好立積全年營收年增雙位數表現。

立積業務行銷副總黃智杰指出，在Wi-Fi 7占比持續提升，將對毛利率帶來正向的挹注，且除電信營運商之外，手機品牌也有部分機種的專案正在展開，後續高階的Wi-Fi產品出貨比重將會持續上升。

黃智杰推估，今年Wi-Fi 6在公司的營收比重可望來到45%至50%，Wi-Fi 7則可望衝到三成，Wi-Fi 5應是會下滑，值得注意的是，目前Wi-Fi 7單價較Wi-Fi 6增加至少10%以上。

若以2024年產品占比來看，Wi-Fi 7占立積全年營收約5%，Wi-Fi 6E約5%、Wi-Fi 6落在60%，Wi-Fi 5占30%。

黃智杰分析，Wi-Fi 7的技術升級與應用擴展，將成為市場增長的主要動力，並驅動AI、物聯網、邊緣計算等應用場景的發展，公司不僅會深化與各晶片平台的合作，擴大Wi-Fi 7產品市占率，也積極壯大新興應用領域，以應對快速變化的市場需求。

除Wi-Fi 7業務外，黃智杰指出，立積的雷達感測器產品線也持續擴展，5.8GHz頻段雷達感測器已穩定出貨，應用於智慧照明、電子鎖及安全系統，10GHz頻段雷達感測器擴展至冷氣、電視等智慧家電領域，60GHz頻段雷達感測器正進入送樣階段，研判雷達感測器業績將逐年成長。

針對產業趨勢，研究機構Gartner認為，2024年Wi-Fi 7市場滲透率可望達10%，估2027年可望超過五成來到54%。MarketDigits則估算2023至2030年，Wi-Fi 7年複合成長率將超過五成，市場產值將達262億美元。