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明泰布局 AI 資料中心 邁步

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

明泰（3380）及旗下仲琦昨（3）日舉行法說會，明泰指出，需求回溫，FWA等產品搶進印度市場，第1季開始貢獻營收，並積極布局AI資料中心產品，今年800G交換器可望出貨，1.6T年底推出，全年一定成長，下半年成長更明顯。

明泰暨仲琦董事長黃文芳表示，庫存去化可望在上半年結束，需求逐漸回溫，加上新產品、新市場開始出貨，2025年一定成長，下半年力道會更強。

黃文芳表示，明泰集團（明泰、仲琦、互動）在研發、製造及SI等資源整併完成，今年可望看到效益提升，目前產能以越南為主，同時85%的零組件均有兩個來源，同時也前進印度設廠。

明泰集團2025年重點策略要切入資料中心及AI資料中心，400G已開始出貨，800G產品可望今年量產出貨，此外，積極投入1.6T交換器研發，同時結合機構件及水冷等，期待年底推出。

明泰指出，交換器產品以代工模式切入企業用市場，以北美為主，並搶進日本客戶，以100G以下的企業用交換器為主，未來思考直供資料中心營運商可能。

仲琦 明泰

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