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欣興目標價 外資看淡
欣興（3037）營運受高密度印刷電路板（HDI） 產品良率較低影響，表現不如預期，各家外資紛紛發布報告，其中，大摩給予目標價120元最低，里昂從230元下調至140元，高盛則從198元下調至170元。
觀察外資評等，其中僅大摩給予「劣於大盤」，里昂則是「優於大盤」，而高盛是「買進」。
大摩認為，欣興毛利率未達預期歸因於ABF載板持續面臨價格壓力，特別是與英特爾相關的產品，同時其AI相關的HDI業務良率也表現不佳。對於ABF載板市場今年的保守看法仍維持不變。此外，國外大廠AT&S最近也表示，今年載板市場不太可能出現回升。
里昂指出，預期AI產品的HDI良率問題將持續導致多輪獲利預測下修，但隨GB300周期推進，毛利率壓力應該會逐步消除。另一方面，GPU產品的ABF載板良率表現優於先前預期，公司對於AI載板需求帶動的2025年下半年復甦轉趨樂觀。
里昂表示，欣興在季節性淡季仍維持ABF載板產能利用率在70%至75%，並預期受AI需求帶動，下半年將迎來更好的復甦；其光復廠投產時間早於公司原先預期，並計劃在下半年擴產。
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