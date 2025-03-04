PCB 供應鏈 營運看俏

台灣電路板協會（TPCA）昨（3）日發布資料顯示，隨終端消費回溫，2025年人工智慧（AI）需求及衛星通訊需求持續發酵，預估台灣印刷電路板（PCB）產業將進一步成長至8,541億元，年增4.6%，可望挑戰新高。法人預期，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍頭欣興、HDI龍頭華通、燿華以及金像電等受惠產業趨勢最大。

臻鼎、欣興等先前已看好AI帶動產業趨勢，臻鼎董事長沈慶芳日前提到，台灣總部「臻鼎時代大廈」動土該總部將作為AI研發基地，今年營運力拚再創新高，集團AI產品應用於比重再拉高朝70%邁進。

欣興電子董事長曾子章日前受訪也說，預期2025年載板市場會比大市場提早三、四個月好轉，而AI應用在市場中表現突出，預計2025年會有更好的表現，欣興AI占比也會逐漸提升。

華通的低軌衛星布局最快，據了解，華通已掌握四大低軌衛星（LEO）業者訂單，旗下泰國廠一期主要生產LEO用板，後續將視客戶需求提升產品結構，並規劃增添AI伺服器及網通等高階HDI系統板產線，泰國廠將扮演公司未來成長的重要角色。

台灣電路板協會則分析，全球雲端服務業者持續加大資本支出，各國亦積極建置「主權AI」，預期AI伺服器需求將持續擴增。

該機構分析，DeepSeek帶出的知識蒸餾技術，能將雲端的大型模型轉移至邊緣端，在資源有限的設備部署更小的模型，有望推動AI Edge應用加速普及，在整體AI效應下，將進一步推升HDI板與高多層板的市場需求。此外，低軌衛星市場因火箭發射成本不斷下降而迅速發展，預估相關衛星PCB需求將同步看俏。

該機構分析，美國政策變數是2025年最大不確定，關稅調整可能影響全球通膨走勢，而電動車政策的變動，如放寬環保法規或取消電動車補貼等，恐將增加電動車市場的不確定性。同時，中國大陸的通縮風險可能使消費市場復甦動能減弱。

海外競爭方面，2025年起台資與陸資廠商將陸續在泰國開出新產能，雖然初期規模有限，但長遠而言，產能擴增勢必衝擊市場價格競爭。在成本管控方面，國際金價上漲與預期的電價攀升也可能推高廠商成本，成為業界亟待關注的焦點。