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廣達期 利多護體

經濟日報／ 記者周克威整理
廣達。聯合報系資料照
廣達。聯合報系資料照

廣達（2382）為全球伺服器代工龍頭，特別是在人工智慧（AI）伺服器領域持續擴大市場份額，並擁有輝達及三大美系雲端服務供應商（CSP）的關鍵訂單，隨AI滲透率提升、雲端需求持續增溫，營運動能穩健增長，預計2025年營收與獲利將再創歷史新高。

廣達今年AI伺服器出貨量預計將維持三位數成長，進一步提升在整體伺服器營收中的占比，預計將從去年的60%上升至70%，其中。新架構AI伺服器將於第1季下旬開始出貨，帶動本季營運優於上季。主要客戶如Meta、谷歌、微軟、亞馬遜仍持續增加AI基礎設施投資，確保廣達市場領導地位。

另外，近期以3,500萬美元投資美國量子運算公司Rigetti Computing，積極搶占未來運算市場。廣達透過AI超級電腦、量子技術及雲端運算的整合，未來有望在HPC市場持續擴大市占率。

短線而言，可關注AI伺服器出貨動態、全球雲端投資趨勢及新興AI應用發展；長期而言，在AI運算、雲端基礎建設及智慧醫療等領域的持續成長動能，使其成為科技產業的重要領頭者之一。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

AI 伺服器 雲端服務

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