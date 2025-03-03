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晶心科等12家業績將上秀

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所公布，3月起預計有晶心科（6533）、神隆、新美齊、弘裕、華夏、國化、利華、卜蜂、春源、東元、欣天然、中再保等12家上市公司借用證交所場地自行辦理法人說明會。

為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，證交所已規範本國上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法說會

證交所表示，法說會是上市公司對外溝通的管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法說會，亦鼓勵受邀參加法說會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

上市公司 法說會

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