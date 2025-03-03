牧德績增26% 連兩月攀高

牧德（3563）昨（3）日公告2月營收達2.71億元，月增26.2%、年增196%，連續兩個月創下同期新高，公司開拓半導體領域效益已逐步浮現。

牧德表示，過去主要營收單靠PCB AOI 系列產品，今年起將擴充成四個系列產品，另外三個分別為PCB電測系列、封裝六面體檢查系列及晶圓Wafer AOI系列，包裝先進封裝的 FOWLP、FOPLP及矽光子檢查設備，每一系列的市場規模都如同PCB AOI，尤其是晶圓AOI系列。

牧德指出，目前PCB電測機及封裝六面體檢查機都在β site認證中，性價比有絕對的競爭力。晶圓AOI系列方面，先前開發對晶圓切割前後的外觀檢查機已產生貢獻，預計今年占營收15%至20%。

牧德指出，至於先進封裝中FOWLP及FOPLP可望今年開發完成進行認證，也會陸續貢獻營收。另外，本月6日將召開法說會，董事長汪光夏將說明未來布局。

牧德先前提到，目前訂單能見度較為明朗，產品組合毛利較佳，半導體出貨比例也增⾧。應用於晶圓段及晶圓封裝相關外觀檢查機已陸續出貨，除現有設備，CoWoS及PLP外觀檢查機將於第1季開始認證，希望第3季開始出貨。