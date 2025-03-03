東台結盟百德 大搶單

2025台北國際工具機展昨（3）日登場，工具機指標大廠東台集團（4526）與百德機械首度攜手協同設展，雙方並宣布將透過百德的德國子公司，共同拓展德國、波蘭及克羅埃西亞等三大重點市場，啟動歐洲大搶單計畫。

東台集團董事長嚴瑞雄指出，與百德策略聯盟「打團體戰」，希望藉由提升產品及附加智慧化軟體價值，深化與客戶的合作關係，並加速產品應用於中高階市場。面對市場高度競爭，未來工具機大廠之間的策略聯盟，將會是一股新趨勢。

據了解，百德正規劃在波蘭設立分公司，預計第2季完成，屆時也會與東台一同參加6月舉行的波蘭工具機展。

受惠半導體印刷電路板設備拉貨與中國大陸電動車應用持穩，加上集團旗下亞太航太業績回溫，榮田航太、綠能及軌道交通等事業營運持續看升，今年營運挑戰轉盈。

東台今年延續複合化、智慧化、零碳化、自動化、服務化、新製程、新產業「五化二新」的發展主軸，展現集團在智慧製造領域的整合實力。

近年來，東台全力推動智慧製造，聚焦汽車、航太、醫療與電子半導體等四大產業，並透過AI驅動的精密加工技術，為客戶提供更高效的生產解決方案。

嚴瑞雄指出，AI是未來工具機發展的關鍵推動力，東台將持續加大投入AI技術與智慧軟體開發。今年展覽，東台展示複合加工與自動化技術的最新成果；旗下榮田精機、亞太菁英、譁泰精機，也展現不同領域的技術成果，形成完整的製造生態鏈。

百德總經理謝天昕指出，目前訂單能見度已看到第3季，在手訂單超過20億元，今年受惠航太及歐洲、美國成長，加上美國GE新訂單第2季出貨挹注，全年業績有機會雙位數成長。