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宏碩2024年 EPS 2.55元 麗臺-5.26元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

宏碩系統 （6895）昨（3）日公布去年稅後純益8,680.9萬元，較前年微增0.04%，每股純益2.55元。

宏碩系統並公告，董事會決議去年度盈餘每股擬配發2.3元現金股息，配息率約90.2%。將於6月13日股東常會承認配息案。

宏碩系統去年第4季合併營收1.56億元，季增52.8%，年增42.2%，創單季歷史新高；毛利率47.61%，季減1.42個百分點，年減3.54個百分點；稅後純益4,199.8萬元，季增92.7%，年增43.7%，每股純益1.24元。

【記者蕭君暉／台北報導】顯卡廠麗臺（2465）昨（3）日公布去年第4季稅後淨損1.3億元，虧損較前一季稅後淨損9,400萬元擴大，並且不如2023年同期獲利100萬元，單季每股淨損1.55元。

麗臺累計2024年稅後淨損4.41億元，虧損較2023年稅後淨損1.59億元擴大，每股淨損5.26元，虧掉逾半個股本。

展望後市，麗臺董事長盧崑山先前表示，2025年營運保守中偏樂觀，預期將優於2024年，並以AI解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等為主要動能。

每股純益 配息

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