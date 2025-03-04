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美律帶勁 樂觀2025年營運
電聲元件大廠美律（2439）昨（3）日召開線上法說會，總裁黃朝豊指出，本季主力產品僅耳機出貨恐較去年同期小幅下滑，其他產品線都會成長，估單季營收、獲利都會比去年同期微幅成長，全年展望正向樂觀。
美律日前已公布去年財報，全年營收438.55億元，年增19.5%，創新高；稅後純益21.4億元，年增62.3%，每股純益9.26元，攀上五年來高點。
其中，去年第4季營收123.52億元，季減4%，年增5.1%；稅後純益6.6億元，季增23.6%，年增37.5%，每股純益2.73元，均優於原先預期。
黃朝豊指出，去年第4季業績優於預期，主因電競耳機與真無線藍牙耳機（TWS）銷售增長，加上川普關稅效應，客戶提前備貨，使得出貨動能比預期強。
美律說明，去年第4季產品營收結構為：耳機產品約61%，揚聲器產品約31%，其他產品約8%。其中，耳機產品中的電競耳機營收年增49%，TWS年增48%。
展望未來，黃朝豊表示，因應供應鏈地緣政治風險，客戶已要求美律增加海外產能，為此，美律泰國二廠將於今年第4季開始投產，屆時產能將比目前大幅提升，藉此強化接單競爭力。
黃朝豊表示，整體而言，全球電聲產業正處於一個正向的軌跡前進，美律對產業發展持樂觀態度，該公司無論是技術、產能，甚是價格都極具競爭力，對今年營運持正向樂觀態度。
美律除持續強化傳統電聲領域之餘，今年也會積極布局AI影音感知結合的相關技術，從純電聲製造商轉型為音響與影音感知整合方案供應商，期望透過新的業務，帶動公司下一波成長動能。
美律董事會並通過，去年度盈餘每股配發現金股息7.3元，為近五年來最高股息，以昨日收盤價115.5元計算，殖利率約6.3%。
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