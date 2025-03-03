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第一銅2024年 EPS 0.74元 後市可期

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

第一銅（2009）昨（3）日董事會通過去年財報，2024年全年稅後純益約2.6億元，每股純益（EPS）0.74元，並通過將配發現金股利0.5元，依昨日收盤價40.9元概算，現金殖利率約1.2%。

法人表示，從第一銅去年的各項營業數據顯示，年度毛利率僅3%，代表產銷基本面陷入低潮，需要靠其他利益挹注。

第一銅去年期末總資產90億元，期末總負債18億元，期末歸屬於母公司業主權益71億元。法人分析，目前美國考慮對進口銅課徵關稅，第一銅產銷獲得激勵，後市展望看俏。

第一銅主要生產銅板、銅箔、銅合金等，用於散熱元件、連接器、半導體封裝等，隨著全球電動車與綠能產業對銅材料需求激增，推動其外銷比例進一步上升，產品逐步躋進科技供應鏈。

財報

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