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華榮2024年 EPS 1.55元 訂單滿檔

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華榮（1608）昨（3）日公告2024年財報，去年第4季稅後純益6,449萬元，年減約78%，每股純益（EPS）0.16元；2024年稅後純益6.56億元，年減30.7%，每股純益1.55元，董事會決議擬配發每股現金股利1元，現金殖利率3.5%。

華榮目前在手訂單充足，華榮表示，截至去年前三季，在手訂單達116.26億元，其中已交貨31.99億元，製造中5.17億元，未下單79.1億元，生產計劃排程，至今年第1季已明確。

近年電線電纜受惠國內強韌電網計畫，在手訂單皆滿檔，華榮指出，在國內強韌電網計畫下，2023年~2033年，為期10年，將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定，而公司345kV、161kV超高壓電纜都超前計畫生產，藉此提高獲利。

另外，低壓電力電纜上，華榮表示，製造設備陸續電控更新，以擴大產能，提高生產效益及競爭力，目前是獲利最穩定的商品，已接單約7.89億元。

電纜

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