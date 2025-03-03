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東哥2024年 EPS 10.37元 開發新船
豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）昨（3）日公布去年財報，在產能調配影響生產排程下，全年獲利為9.38億元，年減54.9%，每股純益10.37元；該公司指出，將持續推進產品開發及營運策略優化。
東哥表示，去年營運主要是因產能調配影響生產排程，並且自第4季起，進一步調整多元化銷售通路策略，導致銷售時點遞延，故而波及整體表現。
依該公司公告數據，全年營業利益近9.5億元，營業利益率19.2%，稅後純益9.38億元，年減54.9%，每股稅後純益為10.37元。
據了解，東哥正致力於開發不同系列遊艇及更大型產品，去年正式亮相的PURO系列深獲船主青睞，高雄現有兩個組裝廠已滿載，接單並已看到2026年。
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