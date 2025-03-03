長聖2月營收 同期新高

長聖（6712）昨（3）日公布2月營收，單月營收6,258.6萬元，年增14%，創下同期新高；累計今年前二月營收1.22億元，年增12.6%。

長聖表示，今年2月成長動能主要來自細胞治療產品的市場接受度提升，推動細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展。目前訂單能見度已延伸至2025年第4季，合作醫院數量與細胞治療項目持續擴展，公司對全年營運展望樂觀，預期2025年營運將再創新高。

長聖旗下UMSC01幹細胞治療臨床試驗近期於多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）患者中持續進行，並獲得臨床數據支持。一名參與試驗的患者為病房護理師，因長期輪班，於2021年初出現右腳腳底板發麻的症狀，起初誤以為是疲勞導致，然而症狀逐漸惡化，影響至大腿並進一步影響排便功能。經多次就醫與脊髓液檢測，確診為多發性硬化症（MS），隨後接受標準治療。

長聖表示，2023年底，患者得知中國醫藥大學附設醫院神經內科郭育呈醫師有進行幹細胞臨床試驗，因此參與UMSC01幹細胞新藥臨床試驗，經醫師詳細評估後，決定參與試驗。並於2023年12月21日接受首劑幹細胞治療，並於2024年1月18日施打第二劑。治療後一年內，病情未再復發，原本的右腳酥麻感大幅改善，擴展殘疾狀態量表（EDSS）分數從治療前的3.5（中度失能）接受UMSC01一年後降至1.5（無失能）。UMSC01透過免疫調節與組織修復機制，減少神經炎症並促進神經修復，期望為多發性硬化症患者提供更安全有效的治療選擇。