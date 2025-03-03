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富世達去年每股賺17.9元創新高 每股擬配息8元

中央社／ 台北3日電

軸承廠富世達今天公布2024年財報，營收新台幣81.88億元，年增45.07%；歸屬母公司淨利12.27億元，比2023年大幅成長95.45%，營收、獲利雙創歷史新高，每股純益17.9元。

富世達今天董事會通過每股配發現金股利8元，股利配發率44.6%，對照今天收盤股價666元，現金殖利率1.2%。

富世達因應國際情勢分散生產基地，持續擴建越南廠，今天董事會也通過對越南子公司FOSITEK（VIETNAM）增資800萬美元（約新台幣2.61億元）。

富世達是華為摺疊手機軸承主要供應商，受惠摺疊手機風潮，帶動公司營運高速起飛。根據富世達最新法說會資料，去年摺疊手機占營收比重高達83%，穩居公司第1大產品線。

2024年第4季隨著華為推出全新三摺手機Mate XT，富世達營運衝高，單季營收27.7億元，季增39.31%，年增55.75%；歸屬母公司淨利4.13億元，季增23.57%，比2023年同期大幅成長1.35倍；每股純益6.02元，寫最佳單季獲利表現。

富世達也積極切入熱門的AI伺服器市場，包括供應AI伺服器液冷散熱的快接頭等，根據公司統計，伺服器相關產品占公司營收比重，已經從2023年的0快速拉升到2024年的5%。

富世達 摺疊手機

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