立積：第2季動能可望增強 2025年營收估增2位數

立積業務行銷處副總經理黃智杰今天表示，2025年第1季業績將與2024年同期相當，第2季起營運動能可望增強，全年營收將成長2位數水準。

射頻晶片廠立積下午舉行線上法人說明會，黃智杰指出，農曆年假期是影響今年1月營收下滑的主因，估計第1季業績表現將與2024年同期相當。立積1月營收新台幣2.4億元，為17個月新低。

黃智杰說，第2季運營商標案以及車用市場展望樂觀，預期營運動能可望增強，2025年全年營收將成長2位數水準，包括運營商、零售、手機、物聯網和車載市場都是成長動能。

立積統計，2024年WiFi 7規格占整體WiFi產品比重約5%。黃智杰表示，2025年WiFi 7比重可望攀升，預期下半年比重有機會達到30%水準，並有助毛利率表現。

立積2024年全年營收37億元，增加23%，毛利率34%，上揚7個百分點，主要受惠於成本降低及產品組合優化，稅後淨利約1.57億元，每股純益1.73元，董事會決議每股配發1.1元現金股利。