快訊

新任食藥署長遭藥界反彈 姜至剛：醫藥本就一家

否認找人架走退休師 傅崐萁還原現場控「葉霸」是深綠

00929配息金額維持0.05元 年化配息率約3.3%

達方財報／去年每股純益2.2元 擬配發2元現金股利

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

達方（8163）3日召開董事會，通過去年全年稅後純益6.2億元，每股純益2.22元。此外，董事會亦通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利2元，配發率高達九成。

達方去年第4季合併營收60.4億元，季成長12.9%，歸屬母公司稅後淨利1.13億元，每股純益0.4元。2024年全年合併營收217億元，年減15.9%；

達方表示，第4季受惠於旺季效應持續，IT消費市場需求帶動鍵盤及高附加價值周邊產品的營收與獲利維持高檔。以電動輔助自行車（E-Bike）為發展重心的綠能事業，在新投資的歐洲E-Mobility通路平台GROFA貢獻下，營收顯著回升。

長期而言，隨著AI與數位轉型持續深化，企業營運效率提升與商業模式創新都將推動NB/PC需求復甦，有助於公司高毛利發光鍵盤及其他高附加價值產品的穩健成長。歐美市場電動自行車為永續發展的長期趨勢，未來必定為產業發展帶來新動能與新機會。公司將持續以「智能」與「綠能」雙軸驅動集團成長，並透過有機成長與策略併購，加強全球市場布局，推動價值轉型，確保企業長遠發展與永續經營。

營收 達方

延伸閱讀

十銓去年EPS 6.8元寫新高 董事會通過每股配息3元

MWC前夕 精測發表「導板散熱技術」新型探針卡

松翰推出首款車規級8位元 MCU 正式跨入車用領域

世芯釋保守展望 股價陷3,000元保衛戰 千金股中跌最重

相關新聞

MWC登場 智易領通網股抗空、宏達電遇路障

世界行動通訊大會（MWC）3月3日登場，護持通網族群無畏台股盤中頻頻重挫逾400點、回防22600關，仍展現抗跌氣勢。其...

同泰打入全額交割股 亮出第二根跌停綠燈

臺灣證券交易所表示，自3月3日起，同泰上市有價證券列為變更交易方法，買賣全額交割股時，必須先收足款券；由於股票遭打入全額...

世芯釋保守展望 股價陷3,000元保衛戰 千金股中跌最重

股后、IC設計服務廠世芯-KY（3661） 去年獲利創新高，每股純益 81.34元，但法說會釋出對今年展望保守的看法，預...

台積電面臨千元保衛戰 市值摜破26兆元

台積電今天股價跳空開低，最低達1000元，下跌40元，市值摜破新台幣26兆元，滑落至25.93兆元，並影響大盤約322點

英業達拚元宇宙 邁步

英業達（2356）衝刺元宇宙與AI應用布局，自家開發的虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）3月1日、3月2日在VRST...

耀登 三事業拚大成長

射頻元件暨天線廠耀登（3138）旗下客製化天線、量測設備、測試認證等三大事業，今年有望同步成長，力拚全年營運更勝去年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。