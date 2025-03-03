達方財報／去年每股純益2.2元 擬配發2元現金股利

達方（8163）3日召開董事會，通過去年全年稅後純益6.2億元，每股純益2.22元。此外，董事會亦通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利2元，配發率高達九成。

達方去年第4季合併營收60.4億元，季成長12.9%，歸屬母公司稅後淨利1.13億元，每股純益0.4元。2024年全年合併營收217億元，年減15.9%；

達方表示，第4季受惠於旺季效應持續，IT消費市場需求帶動鍵盤及高附加價值周邊產品的營收與獲利維持高檔。以電動輔助自行車（E-Bike）為發展重心的綠能事業，在新投資的歐洲E-Mobility通路平台GROFA貢獻下，營收顯著回升。

長期而言，隨著AI與數位轉型持續深化，企業營運效率提升與商業模式創新都將推動NB/PC需求復甦，有助於公司高毛利發光鍵盤及其他高附加價值產品的穩健成長。歐美市場電動自行車為永續發展的長期趨勢，未來必定為產業發展帶來新動能與新機會。公司將持續以「智能」與「綠能」雙軸驅動集團成長，並透過有機成長與策略併購，加強全球市場布局，推動價值轉型，確保企業長遠發展與永續經營。