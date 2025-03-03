群電財報／去年每股純益8.34元創新高 去年度擬配發6元股息

電源大廠群電（6412）3日公布去年全年每股純益8.34元，連六年創新高，董事會決議去年度擬配發現金股利6元，配發率71.9%，連12年維持七成以上水準。

群年去年營收371.76億元，年增2.4%。全年毛利率20.2%、營業利益率10.2%、淨利率9.0 %，EPS達8.34元。去年第4季EPS2.15元；單季毛利率18.5%、營業利益率8.7%、淨利率8.7%。

群電說明，上季本業獲利略低於預期，主因泰國廠產能逐步開出，產能利用率尚未到達最佳化，加上搭配RTX 50系列GPU的電競筆電新品推出在即，終端消費者暫時觀望，筆電電源產品組合偏向平價機種，短期內雙重因素疊加，壓抑上季本業獲利率。惟公司業外收益適時挹注，匯兌收益及投資收入雙增，助力獲利維持穩健表現。

群電今日亦公布2月營收27.07億元，年增8.4%。累計今年前兩個月合併營收54.02億元，年增2.4%。

展望2025，公司對今年營運持審慎樂觀看待。公司也設定今年目標衝刺全年度營收重回400億元，並期許獲利能再攀高峰。

公司認為，第1季是今年谷底，尤其在川普關稅政策還沒正式拍板之前，多數客戶仍會維持保守觀望，但是公司預期第一季營收還是有機會呈現小幅年增，為今年的營運成長奠定基礎。接下來許多高值產品線，包括搭配RTX 50系列GPU的電競筆電電源、通訊電源、以及伺服器/High Power電源的需求展望在第2季都有明顯提升，隨著新產品、新客戶及泰國新產能的效應逐漸顯現，營運可望一季比一季好。另外，智慧低碳整合平台是專案或標案性質，根據目前在手的專案金額，今年營收續看三成以上成長。