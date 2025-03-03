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00929配息金額維持0.05元 年化配息率約3.3%

十銓去年EPS 6.8元寫新高 董事會通過每股配息3元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓董事長夏澹寧（左）及總經理陳慶文。圖/十銓提供
十銓董事長夏澹寧（左）及總經理陳慶文。圖/十銓提供

記憶體品牌暨模組大廠十銓公布2024年度財務報告，2024年合併營收199.38億元，創歷史新高，稅後純益5.27億元，每股純益 ( EPS）6.8元，同寫歷年新高。董事會決議2024年盈餘分配案，每股擬配發3 元現金股利。

十銓表示，隨著人工智慧（AI）浪潮興起，市場對記憶體容量需求大幅提升，加上PC及NB市場DDR5 應用的市占率顯著上升，2024年十銓高階系列模組以及工控B2B的營收貢獻大幅超越過以往，旗下多款產品除了取得海內外發明專利，2024年全年度營收再創歷史新高。

根據調研機構 Trendforce 表示2025年記憶體邁入淡季循環，但十銓不僅能提供多元化高規格儲存類產品及可靠的工控解決方案，加上B2B專案訂單等各項強勁營運動能挹注，正向看待2025年營運成長。隨著科技浪潮的不斷推進，十銓未來仍會推出各種新世代高規格產品，迎接人工智慧進化所帶來的各項機會與可能性，滿足AI世代的儲存需求。

十銓 營收

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