南電「錢」景不明 兩外資下修目標價

PCB載板廠商南電（8046）2024年第4季財報不如預期，兩家美系外資分別重申「中立」、「賣出」評等，目標價亦雙雙下修。南電3日量增收低在130元、跌幅達4.41%。

美系外資指出，南電去年第4季財報遠不如預期，儘管今年首季受惠網通ABF帶動，營收可望季增1.4%，但BT、PCB營收受到傳統淡季影響，營收恐季下滑逾10%，因此下修其今明年獲利預估，降幅分別為3%及1%，重申「中立」評等，目標價由原預期的130元、下修至128元。

另一美系外資更保守看待南電。此外資指出，儘管南電的ABF載板稼動率有所改善、且持續嚴控費用，但PCB淡季稼動率低產生的鉅額損失恐使其首季本業續吞虧損，到第2季才有望恢復獲利轉正，基於獲利能力尚未穩定，調降南電今明2年獲利預期各9％，並重申「賣出」評等，目標價由85元、下修至83元。

南電2024年營收322.83億元，稅前淨利1.63億元，本期淨利2.03億元，歸屬母公司淨利2.03億元，每股盈餘0.32元；董事會決議配息1元。

南電2月營收28.05億元、年增49.83%，前2月營收53.71億元、年增21.15%。

南電日前表示，目前預估首季營運將比去年同期好，研發重點鎖定製造成本方面，並經營開拓高價值產品，目標2025年營運表現優於2024年。