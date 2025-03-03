群電去年每股賺8.34元連6升 擬派息6元

群電今天公布2024年財報，營收新台幣371.76億元，年增2.4%；歸屬母公司淨利33.41億元，比2023年成長1.4%，每股純益8.34元，「連6升」，也是連續第6年創獲利歷史新高。

群電今天董事會決議每股配發現金股息6元，股息發放率為71.9%，連續12年配發率維持7成以上；對照今天收盤股價127元，現金殖利率4.72%。

單季表現方面，群電去年第4季營益率8.7%，比第3季11.97%下滑，本業獲利不如預期，群電解釋，主因泰國廠產能逐步開出，產能利用率尚未到達最佳化，加上搭配輝達（NVIDIA）RTX50系列GPU的電競筆電新品推出在即，終端消費者暫時觀望，筆電電源產品組合偏向平價機種，壓抑去年第4季本業獲利率。

展望2025年，群電看營運「審慎樂觀」，公司內部設定今年營收力拚站回400億元大關，獲利再攀高峰。

群電表示，第1季是今年營運谷底，尤其美國總統川普的關稅政策正式拍板之前，多數客戶維持觀望，不過群電預期第1季營收還是有機會呈現小幅年增。

接下來，包括搭配RTX50系列GPU的電競筆電電源、通訊電源，以及伺服器High Power電源等高值產品線，預計第2季需求會有明顯提升，隨新產品、新客戶及泰國新產能效應逐漸顯現，群電預期今年營運可望逐季成長。

另外，觀察DeepSeek效應，群電認為，隨著更多創意和競爭加入，有機會刺激AI新應用及加速邊緣AI裝置普及。在邊緣裝置中，筆電是主要生產力工具，為不可或缺一環，群電看好受惠AI應用及Edge AI技術逐步成熟，加上Windows 10作業系統將終止支援的推波助瀾，有望觸發NB升級潮，群電將跟著受惠。