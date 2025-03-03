MWC登場 智易領通網股抗空、宏達電遇路障

世界行動通訊大會（MWC）3月3日登場，護持通網族群無畏台股盤中頻頻重挫逾400點、回防22600關，仍展現抗跌氣勢。其中，智易（3596）逆勢帶量穩漲約3%、站上月線，電信三雄也牽手拚穩高檔，而中磊（5388）盤初二戰140元關未果翻黑，盤中再度翻紅；惟宏達電（2498）2月27日遭三大法人聯手賣超1,173張，影響股價下跌約3.5%，拖累友訊（2332）跟跌，通網股王智邦（2345）也受制5日線下彎、股價小跌約1%。

專家指出，在MWC題材可望帶動市場氛圍下，相關科技股表現有機會同步受惠，且中長期而言在全球AI、機器人、移動通訊等需求成長趨勢明確下，前景亦值得期待，除個股表現外，亦可關注台股相關科技基金或ETF。

智易上周四獲三大法人回補305張，卡位MWC題材，盤中股價續漲逾3%，躍過月線，蓄勢再戰200元大關。智易2024年營收489.67億元、年減4.3%，但毛利率來到15.14%，優於2023年的14.4%，稅後純益24.86億元、年增2.7%，EPS達11.28元，連4年創歷史新高，董事會通過每股配息6.5元、再提撥資本公積每股1元，累計配發現金股利7.5元。

中磊前進MWC，將秀出5G FWA用戶端設備的創新應用、寬頻及串流產品、雲端平台以及智慧解決方案。中磊2024年合併營收567.9億元，受惠產品策略得宜，全年毛利率達17.7%，寫下近六年最好表現，歸屬母公司稅後淨利22.7億元，每股純益7.74元，改寫歷史次高；2025年元月營收38.96億元，年減26.83%。展望2025年，中磊指出，隨著全球網路通訊進入競速新紀元，帶動頻寬基礎建設升級需求，市場需求增溫，樂觀看待。股價方面，中磊1月中旬開始震盪向上，以近期高點140元計算，波段漲幅達25%。

另，電信三雄也將各自在MWC上展技，盤中攜手力穩高檔。其中，中華電（2412）董事長簡志誠將與國際主要衛星業者Eutelsat（OneWeb）、亞馬遜Kuiper、SES等廠商談合作，助攻台灣廠商搶進國際主要衛星業者供應鏈；遠傳（4904）除與愛立信攜手展出，更與華碩（2357）旗下亞旭電腦合作，推出最新5G FWA（固定無線接入）解決方案，打造創新應用，將在MWC大秀技術；台灣大（3045）將與諾基亞於MWC會場簽署「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，並與韓國電信龍頭SK電訊、跨國電信營運商SingTel、AI解決方案商超微半導體AMD、軟體大廠Amdocs。

此外，宏達電將由董事長王雪紅親自帶隊，市場預料展會期間將會大秀自家的5G專網技術以及元宇宙相關產品，透過軟硬體整合實力，全面搶攻XR市場。