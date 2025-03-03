同泰打入全額交割股 亮出第二根跌停綠燈

臺灣證券交易所表示，自3月3日起，同泰上市有價證券列為變更交易方法，買賣全額交割股時，必須先收足款券；由於股票遭打入全額交割，同泰（3321）早盤持續重挫跌停，已是第二根的跌停板。

同泰最近期財報顯示，去年每股稅後虧損2.15元，每股淨值降至4.79元；每股淨值低於5元；臺灣證券交易所表示，同泰電子最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，有證交所營業細則第49條第1項第1款規定情事，公告自3月3日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

同泰3日正式打入全額交割，股價以11.45元跌停板開出，跌停及市價委賣單高掛，超過1,800張排隊等著賣，股價連續兩個交易日亮出跌停綠燈。

PCB廠商同泰先前曾召開重大訊息記者會說明擬減資逾45%彌補虧損，另外董事會通過辦理現金增資發行新股計畫發行3.3萬張。

同泰表示，2024年度期末待彌補虧損為4.4億元，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損。依公司登記實收資本額97.15億元計算，減資比率為45.33359185%，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，每仟股銷除453.3359185股(即每一仟股換發546.6640815股)。