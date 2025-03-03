世芯釋保守展望 股價陷3,000元保衛戰 千金股中跌最重

股后、IC設計服務廠世芯-KY（3661） 去年獲利創新高，每股純益 81.34元，但法說會釋出對今年展望保守的看法，預期全年營收恐將下滑，預估將年減雙位數；台股3日重挫，千金股也是下挫居多，尤以世芯-KY的跌勢最重，早盤一度滑落至2,985元，盤中跌幅逾5%，陷入3,000元保衛戰。

世芯-KY去年第4季合併營收130.71億元；毛利率21.2%，季增1.5個百分點，主受惠高毛利的委託設計案（NRE）需求增加；稅後純益18.36億元，季增2.4%，年增64%，創下單季新高；單季每股純益22.91元。

世芯-KY去年合併營收519.69億元，年增70.5%；稅後純益64.46億元，年增93.8%，獲利表現創新高；每股純益 81.34元。

世芯-KY上周法說會，對今年營運提出相對保守看法，由於美系IDM大廠需求不如預期，加上ADAS客戶產品遞延，今年營運面臨不少挑戰，預期全年營收成長動能恐將年減雙位數。

世芯-KY早盤以3,155元開出，股價開低後曾回至3,165元，但隨著賣壓加重，一度下滑至2,985元，下跌300元， 跌幅9.13%， 跌破3,000元，盤中跌勢收斂，但仍大跌逾5%，為16家千金股中跌勢最重者。