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振宇五金財報／2024年獲利年增49% 全年配息3.1元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

振宇五金（2947）於2月26日公布2024年財報，合併營收達新台幣21.74億元，年增10.51%，創下歷史新高，營業利益達9,074.9萬元，較前一年度的6,908.5萬元成長，稅後淨利達6,668.6萬元，年增近49%，每股盈餘（EPS）3.46元，也較前年的2.32元提升。

振宇五金董事會決議，將於4月25日發放113年下半年現金股利，每股配發1.1元，並額外配發股票股利1.0元。加計113年上半年已配發的每股現金股利1.0元，全年總配息達3.1元，配發率近九成。

振宇五金表示，受惠於五金修繕市場需求提升，公司積極拓展門市據點，優化商品結構，並強化社區服務。近年來，振宇五金積極推動展店計畫，隨著高雄南方店、台南安南店、屏東潮州店、太平長億店、桃園楊梅店、新北土城店、台南新營店等新門市陸續開幕，公司市場版圖進一步擴張。隨著新門市逐步進入穩定營運階段，公司已成功調節費用結構，發揮營運槓桿效益，使獲利回穩並呈現成長趨勢。

展店計畫方面，鎮宇五金指出，公司將持續提升門市獲利能力，推動第六代門市改裝計畫，預計全年門市總數將達95間，並維持每年10%門市數成長目標，預計115年達成百家門市的里程碑，進一步提升品牌競爭力。

除了財務表現與股東回饋外，董事會亦通過人權政策，展現企業對於員工福祉、勞動權益及公平就業的重視。該政策涵蓋尊重基本人權、確保工作環境安全、促進多元共融及支持公平報酬，並承諾遵循國際人權標準，如《聯合國全球契約》（UNGC）與《聯合國世界人權宣言》（UDHR），進一步深化企業永續治理，打造更具包容性與責任感的企業文化。

在產品策略上，振宇五金同步優化商品結構，積極推動綠色標章商品與長照商品，以響應ESG發展與高齡化社會需求。隨著五金零售市場修繕需求規模不斷擴大，公司也加強社區服務，推動「里來修繕」課程，提供居民實用的維修技能培訓，提升品牌滲透率，進一步創造長期營運價值。

展望114年，振宇五金將持續深化市場布局，提升營運效率與獲利能力，透過創新門市經營、社區互動及商品優化，穩健推動企業成長，為股東創造更長遠的價值。

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