英業達拚元宇宙 邁步

英業達（2356）衝刺元宇宙與AI應用布局，自家開發的虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）3月1日、3月2日在VRSTATE虛實元邦平台舉辦八場售票線上演唱會，展現集團元宇宙應用能量，也代表該技術正式商轉。

英業達元宇宙技術處總經理邱全成透露，英業達的核心目標是構建一個虛擬與現實深度融合的虛實世界，此次成功也向市場證明技術的可行性以及市場的潛力。

邱全成指出，這次虛擬偶像歌手米拉蜜演出融合AI、3D建模、數字孿生與沉浸式互動等技術，並運用智能平台購票系統、增強式舞台排演系統（3D+AI）、娛樂AI大模型（AIGC）、3D服裝創建系統等多項技術，提升導演與虛擬人物協同工作效率。