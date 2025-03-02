快訊

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

今暖如夏飆30度高溫 吳德榮：明起變天春雷響連日大雨、溫度驟跌15度

美烏領袖開撕 游盈隆解讀1訊息、籲賴清德別學蔡英文

聽新聞
0:00 / 0:00

晶技 今年獲利看增10%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
晶技董事長林萬興。聯合報系資料照
晶技董事長林萬興。聯合報系資料照

石英元件龍頭廠晶技（3042）受惠於AI智慧手機滲透率擴大，今年全年營運持續看旺；國內法人估，晶技今年獲利將年增一成，正面看待業績表現。

晶技為全球石英元件巨擘，石英晶體與石英震盪器分別占整體營收78%、19%，應用比重以智慧手機為最大宗，約占37%，AI與車用分別占8%、22%。

晶技近年來開始往高門檻的高頻及小型化發展，藉此拉開領先差距。法人指出，今年主要成長動能來自智慧手機與AI產品，而車用產品也將維持高檔水準，全年獲利看增一成，每股純益上看6.66元。

法人指出，AI手機趨勢正推升智慧手機市場採用更高頻的小型化產品，並應用在高階SOC晶片、5G晶片以及WiFi 7晶片，晶技不僅具備技術，且產能也較對手更具優勢，將受惠最深。

至於車用方面，晶技的陸系車用客戶展望良好、需求順暢，有望持續搶攻對手市占率，預期今年車用業務營收將年增二成以上，占比可提升至25%，目前晶技在大陸寧波的車用新廠正在擴產中，藉此滿足客戶需求。

此外，晶技位於印尼泗水的新廠已在去年第4季進入量產準備，今年起有望開始顯著貢獻業績，並將以該新廠做為公司海外第三地的主要生產基地，全力滿足客戶對第三地生產的需求。

晶技董事長林萬興曾於法說會指出，公司頻率元件產品聚焦在車用、通訊以及AI三大領域，對業績展望持「高度信心且樂觀」的態度。

林萬興表示，隨著AI應用日益火熱，未來萬物均離不開AI，當運算以及同步的需求高漲後，頻率元件的規格也會跟著提升，包括資料運算、儲存、交換處理等各方面都需要用到頻率元件，對產業而言是一大商機。

AI 晶技 智慧手機

延伸閱讀

勞動部勞工保險局LINE官方帳號上線！加入好友 重要資訊不漏接

輝達財報雖驚喜有限 但法人最新點名台積等供應鏈受惠

英特爾俄亥俄州兩晶片廠 大幅延期…至少延到2030年

微軟、亞馬遜籲調整晶片管制

相關新聞

英業達拚元宇宙 邁步

英業達（2356）衝刺元宇宙與AI應用布局，自家開發的虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）3月1日、3月2日在VRST...

耀登 三事業拚大成長

射頻元件暨天線廠耀登（3138）旗下客製化天線、量測設備、測試認證等三大事業，今年有望同步成長，力拚全年營運更勝去年。

動力 風扇出貨轉強

顯示卡風扇廠動力-KY（6591）受惠輝達（NVIDIA）新款顯示卡RTX 50系列上市，近期出貨動能逐步轉強，高階風扇...

電信三雄 強攻帳單代收

電信帳單代收成為熱門支付工具，電信三雄中華電信（2412）、台灣大及遠傳積極搶進，代收範圍也擴大至遊戲、影音、購物停車費...

研揚 本季營收淡季不淡

工業電腦廠研揚（6579）搭上工控市場復甦列車，近期訂單出貨比（B／B值）回升到1以上，對今年營運成長樂觀看待。法人估，...

晶技 今年獲利看增10%

石英元件龍頭廠晶技（3042）受惠於AI智慧手機滲透率擴大，今年全年營運持續看旺；國內法人估，晶技今年獲利將年增一成，正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。