晶技 今年獲利看增10%

石英元件龍頭廠晶技（3042）受惠於AI智慧手機滲透率擴大，今年全年營運持續看旺；國內法人估，晶技今年獲利將年增一成，正面看待業績表現。

晶技為全球石英元件巨擘，石英晶體與石英震盪器分別占整體營收78%、19%，應用比重以智慧手機為最大宗，約占37%，AI與車用分別占8%、22%。

晶技近年來開始往高門檻的高頻及小型化發展，藉此拉開領先差距。法人指出，今年主要成長動能來自智慧手機與AI產品，而車用產品也將維持高檔水準，全年獲利看增一成，每股純益上看6.66元。

法人指出，AI手機趨勢正推升智慧手機市場採用更高頻的小型化產品，並應用在高階SOC晶片、5G晶片以及WiFi 7晶片，晶技不僅具備技術，且產能也較對手更具優勢，將受惠最深。

至於車用方面，晶技的陸系車用客戶展望良好、需求順暢，有望持續搶攻對手市占率，預期今年車用業務營收將年增二成以上，占比可提升至25%，目前晶技在大陸寧波的車用新廠正在擴產中，藉此滿足客戶需求。

此外，晶技位於印尼泗水的新廠已在去年第4季進入量產準備，今年起有望開始顯著貢獻業績，並將以該新廠做為公司海外第三地的主要生產基地，全力滿足客戶對第三地生產的需求。

晶技董事長林萬興曾於法說會指出，公司頻率元件產品聚焦在車用、通訊以及AI三大領域，對業績展望持「高度信心且樂觀」的態度。

林萬興表示，隨著AI應用日益火熱，未來萬物均離不開AI，當運算以及同步的需求高漲後，頻率元件的規格也會跟著提升，包括資料運算、儲存、交換處理等各方面都需要用到頻率元件，對產業而言是一大商機。